Спиридонов — о недопуске волейболистов к ОИ: ещё в феврале говорил, будет железный занавес

Бывший игрок сборной России по волейболу Алексей Спиридонов прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024. Об этом сообщалось на сайте официальном сайте Международного олимпийского комитета.

«Я говорил ещё в феврале, что весь российский спорт пойдёт по одному месту (в оригинале использовано нецензурное выражение. – Прим. «Чемпионата») и будет под железным занавесом ещё минимум года два-три. Минимум!



Ударит ли это по популярности волейбола в России? А что, в России популярен волейбол? Не вижу, чтобы у нас в стране он становился популярным», – сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.