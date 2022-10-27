Дмитрий Губерниев: все российские сборные в полном составе пропустят минимум две Олимпиады

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024.

«России не будет на Олимпиаде ни на этой, ни на следующей. Надо это всем понять. Не понимаю, на что идёт расчёт и надежда. Мой прогноз, что все российские сборные пропустят две ближайшие Олимпиады как минимум. И летнюю, и зимнюю пропустят в полном составе», – сказал Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Напомним, ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) порекомендовали международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.