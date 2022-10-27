ВФВ отреагировала на отстранение сборных России от квалификации на Олимпиаду-2024

Всероссийская федерация волейбола опубликовала в своих социальных сетях пресс-релиз, который посвящён новости о том, что мужская и сборные России не были допущены к квалификации на Олимпийские игры 2024 года.
«Сегодня в ряде ведущих СМИ размещена информация о том, что мужская и женская сборная России не допущены до участия в квалификационных турнирах к Олимпиаде. Из этих публикаций у читателей, возможно, создаётся обманчивое впечатление, что наши команды потеряли все шансы выступить на летних Играх 2024 в Париже более чем за полтора года до начала главного спортивного форума планеты. Однако такое видение ситуации совершенно не соответствует действительности.
В соответствии с регламентом олимпийского отбора список участников квалификации сформирован по мировому рейтингу по состоянию на 12 сентября 2022. При упоминании статуса России в ряде СМИ упущен важный момент – в пресс-релизе МОК состав участников квалификации подан по состоянию на данный момент. А на данный момент Россия отстранена от участия в официальных международных соревнованиях. Квалификация же начнётся в конце сентября 2023 года. Если временное отстранение с России будет снято, то, вероятно, наши команды могут быть допущены к отбору», – говорится в пресс-релизе организации.
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