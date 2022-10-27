Ащев: у России забрали домашний ЧМ по волейболу. Было ожидаемо, что до ОИ-2024 не допустят

Двукратный чемпион Европы по волейболу Андрей Ащев прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024.

«Очень обидно и печально. Жаль, что всё так происходит. Наших спортсменов не хотят допускать. Было ожидаемо, что до Олимпиады до допустят. Не думал, что будет по-другому. У нас забрали всё, [начиная] от домашнего чемпионата мира. Не слышал другого варианта, чтобы нас допустили дальше», – сказал Ащев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

На прошлых Олимпийских играх, которые прошли в Токио (Япония) летом 2021 года, мужская сборная России проиграла французам в финале, а женская команда в четвертьфинале уступила бразильянкам.