Волейболистка сборной России: мы ничего не можем поменять. Свои силы бросаем на чемпионат

Диагональная сборной России по волейболу Наталия Гончарова прокомментировала новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024.
«Как игрок сборной России могу сказать, что для нас это обидное решение. Как и для любого спортсмена, у которого цель — играть в сборной, побеждать, делать для своей страны хорошее дело. Особенно для молодых игроков это большая потеря. Для них очень важно участие в международных соревнованиях, Олимпийских играх, где можно получить колоссальный опыт, который не получишь на внутренних соревнованиях.
Мы сейчас в такой ситуации, когда приходится принимать такие новости как есть. Мы, спортсмены, ничего не можем поменять. Свои силы сейчас бросаем на российский чемпионат и Кубок России. Продолжаем тренироваться и набираться опыта.
В любом случае надеюсь на лучшее, что ситуация всё‑таки изменится и сборную России допустят до олимпийского отбора и участия в Играх», – приводит слова Гончаровой «Матч ТВ».
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