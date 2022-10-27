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Волейболистка сборной России: мы ничего не можем поменять. Свои силы бросаем на чемпионат

Волейболистка сборной России: мы ничего не можем поменять. Свои силы бросаем на чемпионат
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Диагональная сборной России по волейболу Наталия Гончарова прокомментировала новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024.

«Как игрок сборной России могу сказать, что для нас это обидное решение. Как и для любого спортсмена, у которого цель — играть в сборной, побеждать, делать для своей страны хорошее дело. Особенно для молодых игроков это большая потеря. Для них очень важно участие в международных соревнованиях, Олимпийских играх, где можно получить колоссальный опыт, который не получишь на внутренних соревнованиях.

Мы сейчас в такой ситуации, когда приходится принимать такие новости как есть. Мы, спортсмены, ничего не можем поменять. Свои силы сейчас бросаем на российский чемпионат и Кубок России. Продолжаем тренироваться и набираться опыта.

В любом случае надеюсь на лучшее, что ситуация всё‑таки изменится и сборную России допустят до олимпийского отбора и участия в Играх», – приводит слова Гончаровой «Матч ТВ».

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