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«Не стоит опускать руки». Хтей — о недопуске российских волейболистов к квалификации ОИ

«Не стоит опускать руки». Хтей — о недопуске российских волейболистов к квалификации ОИ
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Олимпийский чемпион 2012 года по волейболу Тарас Хтей прокомментировал новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024.

«Неприятно, но это было ожидаемо. Мы видим, в мире ситуация складывается так, что это прогнозируемое отстранение российского спорта. Но не стоит унывать, расстраиваться и опускать руки. У нас есть прекрасный чемпионат, где ребятам получать практику и опыт, себя реализовывать. Что касается международного опыта – это упущение, без него в дальнейшем будет очень сложно. Но у нас есть всё для того, чтобы в скором времени это всё наверстать.

Что остаётся? Терпение. Выждем паузу и вернёмся к славным былым традициям. У нас всё для этого есть: воспитанники, спортсмены талантливые, условия, залы, инфраструктура. У нас сильная федерация, сильный чемпионат. Не нужно унывать, надо держаться всем вместе», – сказал Хтей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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