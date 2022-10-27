В FIVB прокомментировали отстранение сборных России от квалификации на Олимпиаду-2024

В Международной федерации волейбола (FIVB) прокомментировали решение отстранить мужскую и женскую сборные России от квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года. Игры пройдут в Париже (Франция).
«Обратите внимание, что, как было подтверждено Административным советом FIVB в марте 2022 года, все российские и белорусские сборные, клубы, официальные лица и спортсмены по пляжному волейболу и волейболу на снегу в настоящий момент не допускаются к участию в каких-либо международных и континентальных мероприятиях до дальнейшего уведомления», — сказал представитель пресс-службы FIVB в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
На прошлых Олимпийских играх, которые прошли в Токио (Япония) летом 2021 года, мужская сборная России проиграла французам в финале, а женская команда в четвертьфинале уступила бразильянкам.
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