В FIVB прокомментировали отстранение сборных России от квалификации на Олимпиаду-2024

В Международной федерации волейбола (FIVB) прокомментировали решение отстранить мужскую и женскую сборные России от квалификации на летние Олимпийские игры 2024 года. Игры пройдут в Париже (Франция).

«Обратите внимание, что, как было подтверждено Административным советом FIVB в марте 2022 года, все российские и белорусские сборные, клубы, официальные лица и спортсмены по пляжному волейболу и волейболу на снегу в настоящий момент не допускаются к участию в каких-либо международных и континентальных мероприятиях до дальнейшего уведомления», — сказал представитель пресс-службы FIVB в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

На прошлых Олимпийских играх, которые прошли в Токио (Япония) летом 2021 года, мужская сборная России проиграла французам в финале, а женская команда в четвертьфинале уступила бразильянкам.