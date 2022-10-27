В Кремле прокомментировали недопуск сборные России по волейболу к отбору на Олимпиаду-2024

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на новость о том, что женская и мужская сборные России по волейболу не допущены к квалификации на Олимпиаду-2024. Об этом сообщалось на сайте официальном сайте Международного олимпийского комитета.

«Хочу вам напомнить, что действительно — и это неоднократно заявлялось нашим Министерством спорта — речь идёт о подготовке целой серии мероприятий. Как внутрироссийских соревнований для профессиональных спортсменов, так и в формате тех организаций, в которых Россия имеет партнёров и союзников, с тем чтобы дать нашим спортсменам возможность не терять квалификацию и продолжать свою спортивную карьеру», — приводит слова Пескова «РБК-Спорт».