Волейбольный клуб «Газпром-Югра» подписал контракт с волейболистом сборной Сербии

Волейбольный клуб «Газпром-Югра» из Сургута подписал контракт с волейболистом сборной Сербии Миланом Катичем.

29-летний серб уже находится в России и завтра присоединится к команде. В прошлом сезоне доигровщик выступал за итальянский клуб «Монца». Также он успел поиграл в Турции, Польше и Сербии.

Катич является бронзовым призёром чемпионата Европы 2017 года, победителем Мировой лиги 2016 года, трёхкратным обладателем Кубка Сербии, двукратным обладателем Суперкубка Польши, чемпионом Польши, обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола и европейского Кубка Вызова.

В этом сезоне «Газпром-Югра» занимает 12-е место в чемпионате России. В пяти турах команда победила лишь однажды. В следующем матче «Газпром-Югра» встретится с клубом «Строитель» из Минска.