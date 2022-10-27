Стартовал всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре»

25 октября 2022 года стартовал третий сезон всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». О старте приёма заявок объявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Конкурс помогает выявлять и поддерживать спортивные инициативы, которые делают спорт нормой жизни для россиян. Подать заявку на участие в конкурсе можно на сайте tyvigre.ru до 23 декабря включительно, а итоги будут подведены 10 апреля 2023 года.
Всероссийский конкурс спортивных проектов «Ты в игре» проводится АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства спорта РФ благодаря федеральному проекту «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Конкурс направлен на поиск ярких и интересных спортивных инициатив, которые мотивируют россиян вести активный образ жизни. Благодаря мероприятию участники могут заявить о себе на всю страну и вывести свои проекты на качественно новый уровень. Авторы 250 лучших заявок получат доступ к образовательному акселератору. Для 25 инициатив, прошедших в шорт-лист, предусмотрена ещё одна образовательная программа, в рамках которой авторы проектов научатся грамотно оформлять презентации и проводить публичные выступления. Финалисты в номинациях конкурса получат грант в 300 000 рублей на развитие проектов. Победителя конкурса ждёт гран-при размером 1 000 000 рублей.
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