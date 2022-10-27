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Сергей Шляпников считает, что Олимпиада обеднеет без сборных России по волейболу

Сергей Шляпников считает, что Олимпиада обеднеет без сборных России по волейболу
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Бывший главный тренер мужской сборной России по волейболу Сергей Шляпников прокомментировал новость, что мужскую и женскую национальные команды не допустили к квалификации на Олимпиаду-2024.

«Конечно, сборная России на любых соревнованиях – это претенденты на медали. В любых соревнованиях перед нами ставятся самые высокие задачи. Игры со сборной России доставляют удовольствие зрителям в плане зрелищности, накала, индивидуального мастерства. Это различие между школами российского, азиатского, европейского волейбола – они показывали преимущества и красоту. В борьбе этих школ заключается зрелищность волейбола. У нас атакующий, у азиатских, наоборот, защитного плана. Что выиграет, что преобладает – в этом и есть красота и зрелищность нашего вида спорта.

Вы знаете, мужская сборная завоевала серебряные медали на прошлых играх. Отсутствие на Олимпиаде, конечно, будет обеднять как мужскую половину, так и женскую. Женщины на групповом этапе победили американок, которые стали чемпионками. Обеднит олимпийские соревнования отсутствие наших национальных команд! Любая Олимпиада является толчком, она показывает, по какому пути развития пойдёт волейбол в следующий четырёхлетний цикл. Одними из законодателей мод являются российские сборные команды. Нащупывать, какой правильный путь, как надо развиваться, будет непросто мировому волейболу.

У этого поколения может быть хорошая дальнейшая карьера. В женскую сборную пришли молодые и талантливые девчонки, у которых карьера может сложиться достаточно хорошо», – сказал Шляпников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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