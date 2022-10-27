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Олег Матыцин: не теряем надежду на допуск российских сборных к Олимпийским играм

Олег Матыцин: не теряем надежду на допуск российских сборных к Олимпийским играм
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Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин отреагировал на решение Международной федерации волейбола не включать мужскую и женскую сборные России в список участников квалификации Олимпийских игр – 2024, которые пройдут в Париже (Франция).

«Мы многократно сталкиваемся в последние годы с дискриминацией в спорте, что в корне уничтожает олимпийские идеалы, абсолютно противоречит спортивным принципам, лишает болельщиков со всего мира возможности наблюдать за выступлениями сильнейших. Очень жаль, что политическая составляющая важнее, чем красивая и честная игра.

Квалификационный турнир многое потеряет, ведь наши волейбольные сборные стабильно держатся в топе международных рейтингов, а их игры привлекают интерес поклонников спорта во всём мире. Мы не теряем надежду на допуск российских сборных к Олимпийским играм в соответствии с рейтингом FIVB.

Суть Олимпийских игр – в равных правах для всех участников. И надеемся, что так и будет», – приводит слова Матыцина телеграм-канал Минспорта РФ.

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