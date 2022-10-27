Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Федерация борьбы России объявила об уходе Тедеева с поста главного тренера сборной

Федерация борьбы России объявила об уходе Тедеева с поста главного тренера сборной
Комментарии

Дзамболат Тедеев освободил пост главного тренера сборной России по вольной борьбе, сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы России. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета организации.

Тедеев продолжит работу в качестве куратора. Решение о главном тренере команды будет принято в течение недели.

«Мы очень благодарны Дзамболату Ильичу Тедееву за колоссальную работу в качестве главного тренера сборной России по вольной борьбе. Теперь его полномочия и ответственность расширяются, он будет использовать свои опыт и знания в интересах национальной команды в качестве куратора, а функции главного тренера с него снимаются. Решение по исполняющему обязанности главного тренера будет принято в течение недели, на сегодняшнем заседании исполкомом ФСБР была выдвинута кандидатура победителя Олимпийских игр Хаджимурата Гацалова», — сказал глава федерации Михаил Мамиашвили.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022