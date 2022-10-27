Карлсен и Непомнящий сыграют в полуфинале чемпионата мира по шахматам Фишера

В Рейкьявике (Исландия) завершился групповой турнир чемпионата мира по шахматам Фишера, по итогам которого определились полуфиналисты соревнований.
Представитель Узбекистана Нодирбек Абдусатторов занял первое место в группе А, набрав 10 очков. Вторым с семью очками в активе стал россиянин Ян Непомнящий, который в заключительный день группового турнира вновь уступил Абдусатторову, но обыграл исландца Хьйёрвара Гретарссона. Действующий чемпион мира по шахматам Фишера американец Уэсли Со не смог выйти в полуфинал, став только третьим в подгруппе.
В группе В полуфиналисты, Магнус Карлсен и Хикару Накамура, набрали по девять очков. Норвежец опередил американца по дополнительным показателям. Россиянин Владимир Федосеев в заключительный день уступил Карлсену и сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом. С пятью очками Федосеев – третий в подгруппе.
В полуфинале Карлсен сыграет с Непомнящим, а Накамура – с Абдусатторовым. Матчи пройдут в субботу, 29 октября, и будут состоять из четырёх партий. В случае ничейного исхода победителя определит армагеддон.
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