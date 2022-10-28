Дарья Клишина выложила милое фото со своим четырёхмесячным сыном
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину, российская легкоатлетка Дарья Клишина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала милую фотографию, на которой она держит своего четырёхмесячного сына.
«Пост для подписчиц-мамочек. Девушки, поделитесь опытом, как вы купаете своих малышей, занимаетесь ли грудничковым плаванием (с инструктором или сами), какими лайфхаками пользуетесь в водных процедурах?» — подписала она снимок.
Фото: из личного архива дарьи клишиной
Напомним, 26 июня 31-летняя Клишина во второй раз стала мамой. У неё родился сын. Роды прошли в Майами, где спортсменка проживает уже девять лет. Имя ребёнка и личность его отца Дарья не раскрывает. Первого сына Клишина родила в 2018 году.
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