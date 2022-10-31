Новое пространство для скейтбординга создано в рекреационном центре «Двор в лесу»

На окраине «Битцевского леса» в локальном рекреационном центре «Двор в лесу» появился скейт-парк. Он подойдёт для тренировок по новой олимпийской дисциплине «Скейтбординг». «Двор в лесу» — часть «буферной» зоны, которая расположена на окраине парка. Она расширит возможности для отдыха и досуга жителей близлежащих районов и позволит снизить влияние человека на центральную часть парка. Таким образом будет сохранена его уникальная экосистема. Мероприятия проведены в рамках работ по сохранению и восстановлению территории.

Бетонная «плаза» привлечёт тем, что здесь можно кататься на скейтбордах, самокатах, роликах и трюковых велосипедах. Причём подходящее место для тренировок и закрепления навыков найдут здесь как новички, так и более продвинутые спортсмены. Конфигурация и дизайн скейт-парка были разработаны при взаимодействии с профессиональным сообществом спортсменов.

Скейт-парк площадью 2400 квадратных метров представляет собой полноценный тренировочный центр для экстремальных видов спорта. Секцию для «скейтбординг-стрита» представляет разноуровневый каскад фигур, имитирующих уличные препятствия, такие как лестницы, парапеты, перила, скаты, кочки и прочее. Она разработана и создана в соответствии с международными требованиями к тренировочным площадкам экстремального вида спорта. Многообразие фигур поможет быстро развить и закрепить навыки спортсмену любого уровня подготовки.

Дополняет стрит-плазу бетонный боул – уникальная многоуровневая чаша для олимпийской дисциплины «скейтбординг-парк». Фигуры в ней размещены под разным уклоном, глубиной и высотой. Они позволят набрать спортсменам необходимую скорость для исполнения различных типов трюков.