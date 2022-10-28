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ZASPORT представил коллекцию «Красота внутри», вдохновлённую живописными местами России

ZASPORT представил коллекцию «Красота внутри», вдохновлённую живописными местами России
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Официальный экипировщик олимпийской команды России ZASPORT представил новую коллекцию «Красота внутри», вдохновлённую живописными местами России. Камчатка, Дагестан, Алтай, Ялта, Сочи, Минеральные воды, Сахалин, Байкал — список можно продолжить, но для капсулы были выбраны именно эти города, регионы и точки на карте России. В неё вошли футболки, худи, свитшоты, шорты и брюки в белом, чёрном, пастельно-голубом, оранжевом и тёмно-зелёном оттенках.

ZASPORT провёл конкурс совместно с социальной сетью «ВКонтакте», где пользователи рассказывали о своих путешествиях по России. Авторы самых захватывающих историй приняли участие в съёмках кампании «Красота внутри».

Амбассадорами коллекции стали спортсмены: Анжелика Тиманина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, президент федерации сёрфинга; Анастасия Камраева, чемпионка мира по ММА; Лала Крамаренко, участница национальной команды России по художественной гимнастике, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров.

Анжелика Тиманина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, президент федерации сёрфинга:
«В последнее время чемпионат России по сёрфингу чаще всего проводится на Камчатке, поэтому перед соревнованиями я много времени провожу там, чтобы акклиматизироваться и спокойно подготовиться. На Камчатке потрясающая природа, это совершенно чудесное место, и мы всегда стараемся выбираться на экскурсии, отправиться в горы, чтобы просто посмотреть всю эту красоту и подышать свежим воздухом. Недавно мы там встретили медведя, а в океане во время сёрфинга часто можно встретить сивуча или косатку. Например, на последних соревнованиях сивуч высунулся из воды прямо рядом с участниками и вместе со всеми наблюдал за происходящим. Это очень интересно, такое единение с природой – обычно мы видим этих животных только в зоопарке, а тут можно встретить их в своей естественной среде обитания».

Анастасия Кармаева, чемпионка мира по ММА:
«За неделю до выезда на чемпионат мира по MMA я выиграла «Студент года» — там я представляла свой регион и свой университет. Подарком от «Россия – страна возможностей» стала поездка на Байкал. Говорят, там очень сильная энергетика, и я в этом убедилась сама: мы с подругами стояли на скале Шаманке, со мной был рюкзак ZASPORT, который, к слову, со мной ещё с первых международных стартов и с тех пор побывал на всех моих проектах, мастер-классах и во всех городах, и я сказала, что давно хочу сотрудничать с брендом. Буквально в этот же момент Анастасия Задорина выложила пост с условиями конкурса. Мы решили, что это судьба, – тут же сделали фотографии и отправили заявку. И вот я стала одной из героинь съёмки новой коллекции. Рассказываю эту историю — и до сих пор мурашки от того, насколько всё интересно сложилось!»

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Источник: «Чемпионат»

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