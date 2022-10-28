ZASPORT представил коллекцию «Красота внутри», вдохновлённую живописными местами России

Официальный экипировщик олимпийской команды России ZASPORT представил новую коллекцию «Красота внутри», вдохновлённую живописными местами России. Камчатка, Дагестан, Алтай, Ялта, Сочи, Минеральные воды, Сахалин, Байкал — список можно продолжить, но для капсулы были выбраны именно эти города, регионы и точки на карте России. В неё вошли футболки, худи, свитшоты, шорты и брюки в белом, чёрном, пастельно-голубом, оранжевом и тёмно-зелёном оттенках.

ZASPORT провёл конкурс совместно с социальной сетью «ВКонтакте», где пользователи рассказывали о своих путешествиях по России. Авторы самых захватывающих историй приняли участие в съёмках кампании «Красота внутри».

Амбассадорами коллекции стали спортсмены: Анжелика Тиманина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, президент федерации сёрфинга; Анастасия Камраева, чемпионка мира по ММА; Лала Крамаренко, участница национальной команды России по художественной гимнастике, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров.

Анжелика Тиманина, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, президент федерации сёрфинга:

«В последнее время чемпионат России по сёрфингу чаще всего проводится на Камчатке, поэтому перед соревнованиями я много времени провожу там, чтобы акклиматизироваться и спокойно подготовиться. На Камчатке потрясающая природа, это совершенно чудесное место, и мы всегда стараемся выбираться на экскурсии, отправиться в горы, чтобы просто посмотреть всю эту красоту и подышать свежим воздухом. Недавно мы там встретили медведя, а в океане во время сёрфинга часто можно встретить сивуча или косатку. Например, на последних соревнованиях сивуч высунулся из воды прямо рядом с участниками и вместе со всеми наблюдал за происходящим. Это очень интересно, такое единение с природой – обычно мы видим этих животных только в зоопарке, а тут можно встретить их в своей естественной среде обитания».

Анастасия Кармаева, чемпионка мира по ММА:

«За неделю до выезда на чемпионат мира по MMA я выиграла «Студент года» — там я представляла свой регион и свой университет. Подарком от «Россия – страна возможностей» стала поездка на Байкал. Говорят, там очень сильная энергетика, и я в этом убедилась сама: мы с подругами стояли на скале Шаманке, со мной был рюкзак ZASPORT, который, к слову, со мной ещё с первых международных стартов и с тех пор побывал на всех моих проектах, мастер-классах и во всех городах, и я сказала, что давно хочу сотрудничать с брендом. Буквально в этот же момент Анастасия Задорина выложила пост с условиями конкурса. Мы решили, что это судьба, – тут же сделали фотографии и отправили заявку. И вот я стала одной из героинь съёмки новой коллекции. Рассказываю эту историю — и до сих пор мурашки от того, насколько всё интересно сложилось!»