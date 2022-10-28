Ляна Вэньбо снова отстранили от турниров по снукеру

Известный снукерист Лян Вэньбо в ближайшее время не сможет выступать на турнирах. Пресс-служба Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера сообщила, что Вэньбо отстранён от турниров. 35-летний игрок планировал выступить в квалификации English Open, но его не допустили на соревнования.



Решение связано с продолжающимся расследованием в отношении спортсмена. Его обвиняют в неподобающем поведении.



При этом сообщается, что речь не идёт о громком скандале с участием Вэньбо, которого обвинили в избиении женщины в Шеффилде (Англия) в 2021 году. Ранее появилась видеозапись, на которой снукерист на улице бьёт руками и ногами женщину, а затем тащит её за волосы. Из-за того случая снукеристу не разрешили выступить на чемпионате мира.