Ляна Вэньбо снова отстранили от турниров по снукеру
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Известный снукерист Лян Вэньбо в ближайшее время не сможет выступать на турнирах. Пресс-служба Всемирной ассоциации профессионального бильярда и снукера сообщила, что Вэньбо отстранён от турниров. 35-летний игрок планировал выступить в квалификации English Open, но его не допустили на соревнования.
Решение связано с продолжающимся расследованием в отношении спортсмена. Его обвиняют в неподобающем поведении.
При этом сообщается, что речь не идёт о громком скандале с участием Вэньбо, которого обвинили в избиении женщины в Шеффилде (Англия) в 2021 году. Ранее появилась видеозапись, на которой снукерист на улице бьёт руками и ногами женщину, а затем тащит её за волосы. Из-за того случая снукеристу не разрешили выступить на чемпионате мира.
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