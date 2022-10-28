Сергей Бубка решил уйти с поста президента НОК Украины

Олимпийский чемпион 1988 года в прыжках с шестом, десятикратный чемпион мира по лёгкой атлетике Сергей Бубка решил покинуть пост главы национального олимпийского комитета Украины. Об этом сообщает украинское издание Sport.ua, ссылаясь на источники.

Отмечается, что Сергей Бубка не будет выставлять свою кандидатуру на выборах главы организации. Отчётно-выборная генеральная ассамблея НОК запланирована на 17 ноября. При этом сообщается, что Бубка решил поддержать на выборах министра молодёжи и спорта Вадима Гутцайта. Также на должность претендует борец и депутат Жан Беленюк.

Сергей Бубка стал президентом НОК Украины в 2005 году. Он является первым в мире человеком, прыгнувшим с шестом выше шести метров.