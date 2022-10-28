Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022: расписание турнира, календарь соревнований

29 октября в Ливерпуле (Великобритания) стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике. Соревнования будут проходить до 6 ноября. На них организаторы разыграют 14 комплектов медалей. Также на турнире определятся первые шесть команд, которые получат путёвки на Олимпийские игры в Париже (Франция).

Календарь турнира:

29 октября (суббота)

22:00 — 0:50 (мск) Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

11:30 — 1:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

11:30 — 0:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

20:30 — 23:00 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

19:40 — 23:00 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

20:45 — 23:15 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

20:00 — 23:10 Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

115:34 — 16:09 Мужчины, вольные упражнения

16:09 — 16:54 Женщины, опорный прыжок

17:20 — 18:02 Мужчины, конь

18:02 — 18:48 Женщины, разновысокие брусья

18:48 — 19:29 Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)