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Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022: расписание турнира, календарь соревнований

Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022: расписание турнира, календарь соревнований
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29 октября в Ливерпуле (Великобритания) стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике. Соревнования будут проходить до 6 ноября. На них организаторы разыграют 14 комплектов медалей. Также на турнире определятся первые шесть команд, которые получат путёвки на Олимпийские игры в Париже (Франция).

Календарь турнира:

29 октября (суббота)

  • 22:00 — 0:50 (мск) Женщины, квалификация

30 октября (воскресенье)

  • 11:30 — 1:05 Женщины, квалификация

31 октября (понедельник)

  • 11:30 — 0:50 Мужчины, квалификация

1 ноября (вторник)

  • 20:30 — 23:00 Женщины, командное многоборье

2 ноября (среда)

  • 19:40 — 23:00 Мужчины, командное многоборье

3 ноября (четверг)

  • 20:45 — 23:15 Женщины, индивидуальное многоборье

4 ноября (пятница)

  • 20:00 — 23:10  Мужчины, индивидуальное многоборье

5 ноября (суббота)

  • 115:34 — 16:09 Мужчины, вольные упражнения
  • 16:09 — 16:54  Женщины, опорный прыжок
  • 17:20 — 18:02  Мужчины, конь
  • 18:02 — 18:48  Женщины, разновысокие брусья
  • 18:48 — 19:29  Мужчины, кольца

6 ноября (воскресенье)

  • 15:34 — 16:11  Мужчины, опорный прыжок
  • 16:11 — 16:57 Женщины, бревно
  • 17:24 — 18:07  Мужчины, параллельные брусья
  • 18:07 — 18:52  Женщины, вольные упражнения
  • 18:52 — 19:31  Мужчины, перекладина
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