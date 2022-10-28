Чемпионат мира по спортивной гимнастике — 2022: расписание турнира, календарь соревнований
Поделиться
29 октября в Ливерпуле (Великобритания) стартует чемпионат мира по спортивной гимнастике. Соревнования будут проходить до 6 ноября. На них организаторы разыграют 14 комплектов медалей. Также на турнире определятся первые шесть команд, которые получат путёвки на Олимпийские игры в Париже (Франция).
Календарь турнира:
29 октября (суббота)
- 22:00 — 0:50 (мск) Женщины, квалификация
30 октября (воскресенье)
- 11:30 — 1:05 Женщины, квалификация
31 октября (понедельник)
- 11:30 — 0:50 Мужчины, квалификация
1 ноября (вторник)
- 20:30 — 23:00 Женщины, командное многоборье
2 ноября (среда)
- 19:40 — 23:00 Мужчины, командное многоборье
3 ноября (четверг)
- 20:45 — 23:15 Женщины, индивидуальное многоборье
4 ноября (пятница)
- 20:00 — 23:10 Мужчины, индивидуальное многоборье
5 ноября (суббота)
- 115:34 — 16:09 Мужчины, вольные упражнения
- 16:09 — 16:54 Женщины, опорный прыжок
- 17:20 — 18:02 Мужчины, конь
- 18:02 — 18:48 Женщины, разновысокие брусья
- 18:48 — 19:29 Мужчины, кольца
6 ноября (воскресенье)
- 15:34 — 16:11 Мужчины, опорный прыжок
- 16:11 — 16:57 Женщины, бревно
- 17:24 — 18:07 Мужчины, параллельные брусья
- 18:07 — 18:52 Женщины, вольные упражнения
- 18:52 — 19:31 Мужчины, перекладина
Комментарии
- 28 октября 2022
-
14:17
-
13:51
-
13:40
-
13:37
-
12:35
-
12:19
-
08:38
- 27 октября 2022
-
23:55
-
23:20
-
21:15
-
17:22
-
17:00
-
16:16
-
15:15
-
15:07
-
15:01
-
14:20
-
14:17
-
14:07
-
13:55
-
12:58
-
12:27
-
12:08
-
12:00
-
11:46
-
11:34
-
11:18
-
11:05
-
10:51
-
10:30
-
09:20
-
07:45
-
07:36
-
07:25
- 26 октября 2022
-
23:59
Партнерский контент