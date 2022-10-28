Скрынник покинул пост главы Международной федерации хоккея с мячом. Его сменил норвежец
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Президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник покинул пост президента Международной федерации хоккея с мячом (FIB). Об этом сообщает издание Inside the Games, ссылаясь на норвежские СМИ.
Скрынника сменил норвежский функционер Стейн Педерсен. Соответствующее решение приняли на заседании конгресса FIB, который проходит в Хельсинки (Финляндия).
Борис Скрынник был президентом FIB с февраля 2006 года. Что касается Педерсена, то это первый норвежский президент в истории организации. Он был членом исполнительного комитета FIB.
Последний на данный момент чемпионат мира по хоккею с мячом состоялся в 2019 году. В финале Россия победила Швецию со счётом 6:5.
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