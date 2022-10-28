Сборная России по пляжному футболу уступила команде ОАЭ в товарищеском матче
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Мужская сборная России по пляжному футболу провела третий контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора в Дубае. Подопечные Михаила Лихачёва уступили команде ОАЭ со счётом 2:4. Забитыми мячами в составе россиян отметились Андрей Новиков и Денис Пархоменко. Два периода игра была равной, россияне даже вели в счёте, но третий отрезок матча остался за гостями.
Ранее в рамках учебно-тренировочного сбора в Дубае сборная России провела два контрольных матча. В первой встрече обыграла команду ОАЭ со счётом 3:2, а во второй оказалась сильнее соперников из Беларуси — 5:3.
Сбор подопечных Лихачёва в Дубае завершится 30 октября.
Пляжный футбол. Товарищеский матч. Дубай
ОАЭ – Россия – 4:2 (1:1, 1:1, 2:0).
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