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Волейболист-трансгендер включил в подборку своих лучших моментов удар в голову девушки

Волейболист-трансгендер включил в подборку своих лучших моментов удар в голову девушки
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Волейболист-трансгендер, нокаутировавший девушку на одном из матчей в Северной Каролине, выложил подборку своих лучших моментов на соревнованиях. В видео он включил момент, когда мощно пробил в голову сопернице. Волейболистка упала на площадку и не смогла продолжить игру. Позднее выяснилось, что ей диагностировали сотрясение мозга и проблемы со зрением.

Трансгендер опубликовал видео лучших моментов. Общественность заметила тот самый фрагмент нанесения травмы девушке. Видео набрало около одного миллиона просмотров, после чего было удалено.

Издание Education First Alliance North Carolina, опубликовавшее новость об инциденте с ударом, выразило мнение, что игроки, биологически являющиеся мужчинами, не могут соревноваться с женщинами, поскольку в ином случае спортсменкам будет грозить опасность, связанная с получением травм.

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