Том Брэди впервые с 2002 года уступил в трёх матчах подряд в НФЛ
Поделиться
Семикратный победитель Супербоула квотербек Том Брэди впервые за 20 лет проиграл в трёх матчах подряд в НФЛ. Его «Тампа-Бэй Бакканирс» уступила «Балтимору» и потерпела пятое поражение в сезоне. Более того, Брэди не смог одержать победу в пяти из шести последних матчей, чего ранее никогда не случалось
Квотербек установил антирекорд НФЛ по числу сэков за карьеру (555). До четвергового матча Брэди всего в течение 2,2% своей карьеры имел отрицательный баланс побед и поражений.
За карьеру Брэди пять раз становился MVP Супербоула и трижды – MVP регулярного сезона. Последние два сезона он провёл в «Тампа-Бэй», а с 2000 по 2019 год выступал за клуб «Нью-Инглэнд Пэтриотс». Ранее Том Брэди завершал карьеру, однако принял решение вернуться в спорт.
Комментарии
- 29 октября 2022
-
11:53
-
11:46
-
00:31
- 28 октября 2022
-
22:48
-
20:31
-
14:53
-
14:17
-
13:51
-
13:40
-
13:37
-
12:35
-
12:19
-
08:38
- 27 октября 2022
-
23:55
-
23:20
-
21:15
-
17:22
-
17:00
-
16:16
-
15:15
-
15:07
-
15:01
-
14:20
-
14:17
-
14:07
-
13:55
-
12:58
-
12:27
-
12:08
-
12:00
-
11:46
-
11:34
-
11:18
-
11:05
-
10:51
Партнерский контент