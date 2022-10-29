Том Брэди впервые с 2002 года уступил в трёх матчах подряд в НФЛ

Семикратный победитель Супербоула квотербек Том Брэди впервые за 20 лет проиграл в трёх матчах подряд в НФЛ. Его «Тампа-Бэй Бакканирс» уступила «Балтимору» и потерпела пятое поражение в сезоне. Более того, Брэди не смог одержать победу в пяти из шести последних матчей, чего ранее никогда не случалось

Квотербек установил антирекорд НФЛ по числу сэков за карьеру (555). До четвергового матча Брэди всего в течение 2,2% своей карьеры имел отрицательный баланс побед и поражений.

За карьеру Брэди пять раз становился MVP Супербоула и трижды – MVP регулярного сезона. Последние два сезона он провёл в «Тампа-Бэй», а с 2000 по 2019 год выступал за клуб «Нью-Инглэнд Пэтриотс». Ранее Том Брэди завершал карьеру, однако принял решение вернуться в спорт.