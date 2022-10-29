Легенда НФЛ Том Брэди и супермодель Жизель Бюндхен развелись после 13 лет брака
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Семикратный чемпион по американскому футболу легендарный Том Брэди сообщил о расставании с супругой, бразильской супермоделью Жизель Бюндхен. Они прожили в браке 13 лет. За время семейной жизни у Брэди и Бюндхен появилось двое детей: сын Бенджамин Рейн и дочь Вивиан Лейк.
«Недавно мы с женой завершили бракоразводный процесс. Мы пришли к этому решению вдвоём и благодарны друг другу за время, проведённое вместе.
У нас прекрасные дети, которые останутся центром нашего мира. Мы остаёмся родителями, они продолжат получать любовь и внимание, которых заслуживают.
Конечно, это болезненно и сложно, как и для многих людей, которые проходят через подобное. Но мы желаем друг другу только лучшего», — написал Брэди в своих социальных сетях.
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