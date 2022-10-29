Олимпийская чемпионка в упражнениях на бревне ушла из спорта и поступила в колледж

Китайская спортсменка, обладательница золотой медали ОИ-2020 по спортивной гимнастике в упражнениях на бревне Чэньчэнь Гуань ушла из спорта и стала ученицей колледжа. Об этом сообщает китайская федерация спортивной гимнастики.
В заявлении говорится, что Чэньчэнь «ушла из спортивной гимнастики и начала свою жизнь в колледже на новом этапе». Ранее китайские СМИ высказывали догадки о будущем 18-летней спортсменки, предполагая, что она поступит в Чжэцзянский университет.
В Токио Гуань стала третьей китаянкой, выигравшей олимпийский титул на бревне после Лю Сюань (2000 г.) и Дэн Линьлинь (2012 г.). Китаянка дважды (2020, 2021) завоёвывала бронзу национального чемпионата в командном соревновании. В 2020 году Чэньчэнь Гуань выиграла первенство Китая по спортивной гимнастике в упражнении на бревне.
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