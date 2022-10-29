Волейболист-трансгендер угрожал убить 14-летнюю девушку после инцидента в раздевалке

Волейболист-трансгендер угрожал убить 14-летнюю девушку после скандала в женской раздевалке. Напомним, инцидент произошёл в США в старшей школе Randolph Union в штате Вермонт. Девочки из волейбольной школьной команды отказались делить с трансгендером одну раздевалку, после чего руководство заставило их переодеваться в туалете.

Семья 14-летней Блейк Аллен, которая была одной из девочек, недовольных ситуацией, подала в суд на руководство учреждения после её исключения. В иске, в частности, говорится, что трансгендер угрожал Аллен: «Я собираюсь, чёрт возьми, убить Блейк Аллен». Более того, директор школы разговаривал с девочкой, пытаясь навязать ей мнение, согласно которому необходимо отказаться от своих претензий и не обвинять трансгендера.