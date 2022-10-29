Тренер и волейболистка, отстранённые за слова про трансгендера, подали иск против школы

Тренер футбольной команды средней школы штата Вермонт (США) Трэвис Аллен и его дочь Блейк Аллен подали судебный иск в адрес учебного заведения после того, как их отстранили за выражение недовольства присутствием трансгендерной ученицы в женской раздевалке.

Напомним, Аллена отстранили от работы без денежных компенсаций из-за некорректных слов, сказанных в адрес 14-летней трансгендерной ученицы. «Я оставил пост в социальных сетях и назвал эту ученицу мужским родом, меня наказали, потому что я неверно определил пол», — приводит слова Аллена Fox News.

Семью Алленов смущает, что их дочь должна переодеваться с ученицей, у которой на данный момент первичные половые признаки мужчины. Блейк пожаловалась на это школьному руководству, после чего её отстранили от занятий.