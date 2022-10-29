Тренер и волейболистка, отстранённые за слова про трансгендера, подали иск против школы

Тренер футбольной команды средней школы штата Вермонт (США) Трэвис Аллен и его дочь Блейк Аллен подали судебный иск в адрес учебного заведения после того, как их отстранили за выражение недовольства присутствием трансгендерной ученицы в женской раздевалке.
Напомним, Аллена отстранили от работы без денежных компенсаций из-за некорректных слов, сказанных в адрес 14-летней трансгендерной ученицы. «Я оставил пост в социальных сетях и назвал эту ученицу мужским родом, меня наказали, потому что я неверно определил пол», — приводит слова Аллена Fox News.
Семью Алленов смущает, что их дочь должна переодеваться с ученицей, у которой на данный момент первичные половые признаки мужчины. Блейк пожаловалась на это школьному руководству, после чего её отстранили от занятий.
- 29 октября 2022
-
15:34
-
15:17
-
14:17
-
13:52
-
11:53
-
11:46
-
00:31
- 28 октября 2022
-
22:48
-
20:31
-
14:53
-
14:17
-
13:51
-
13:40
-
13:37
-
12:35
-
12:19
-
08:38
- 27 октября 2022
-
23:55
-
23:20
-
21:15
-
17:22
-
17:00
-
16:16
-
15:15
-
15:07
-
15:01
-
14:20
-
14:17
-
14:07
-
13:55
-
12:58
-
12:27
-
12:08
-
12:00
-
11:46