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Тренер и волейболистка, отстранённые за слова про трансгендера, подали иск против школы

Тренер и волейболистка, отстранённые за слова про трансгендера, подали иск против школы
Блейк Аллен
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Тренер футбольной команды средней школы штата Вермонт (США) Трэвис Аллен и его дочь Блейк Аллен подали судебный иск в адрес учебного заведения после того, как их отстранили за выражение недовольства присутствием трансгендерной ученицы в женской раздевалке.

Напомним, Аллена отстранили от работы без денежных компенсаций из-за некорректных слов, сказанных в адрес 14-летней трансгендерной ученицы. «Я оставил пост в социальных сетях и назвал эту ученицу мужским родом, меня наказали, потому что я неверно определил пол», — приводит слова Аллена Fox News.

Семью Алленов смущает, что их дочь должна переодеваться с ученицей, у которой на данный момент первичные половые признаки мужчины. Блейк пожаловалась на это школьному руководству, после чего её отстранили от занятий.

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Теги Другие Волейбол •••

Заглавное фото: Daily Signal

Источник: Fox News

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