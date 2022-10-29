Гроссмейстер Шипов высказался о перспективах многомиллионного иска Ниманна к Карлсену

Гроссмейстер Сергей Шипов высказался о перспективах иска, поданного 19-летним американским шахматистом Хансом Ниманном против действующего чемпиона мира норвежца Магнуса Карлсена и его команды.
Карлсен подозревает Ниманна в мошенничестве и отказывается с ним играть. За ущерб репутации американец требует не менее $ 100 млн.
«У меня жизнь не такая, чтобы следить за карьерой молодых и талантливых шахматистов, но… Ханс Ниманн — официальный читер на chess.com. От этого уже не отмажешься. То, что с этим читером не хочет играть Магнус Карлсен, можно понять. Думаю, что Ниманн и его тренер Макс Длуги проиграют иск, но свой хайп получат. Уверен, это и есть их главная задача. Ни о каких сотнях миллионов долларов речи, конечно, не будет. Ниманн подаст на меня в суд за такие слова? Да ради бога. Пусть подаёт хоть в межгалактический суд», — сказал Шипов на своём YouTube-канале во время комментария полуфинала чемпионата мира по шахматам Фишера Непомнящий – Карлсен.
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