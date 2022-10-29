Непомнящий выиграл вторую партию в матче с Карлсеном, сравняв счёт в полуфинале

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл вторую партию у норвежца Магнуса Карлсена в полуфинальном матче чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходит в Рейкьявике (Исландия).

В концовке первой партии российский шахматист имел все шансы спасти ничью, но Ян в самый решающий момент не увидел путь к спасению. Ян признал поражение после 67 ходов. Во второй партии Магнус Карлсен сдался после ряда ошибок, из-за которых к концу партии Непомнящий имел большое преимущество.

В параллельном полуфинале играют американец Хикару Накамура и узбекистанец Нодирбек Абдусатторов.

Напомним, Непомнящий и Карлсен играли за титул в классических шахматах в конце 2021 года, и именно они должны были снова встретиться весной 2023-го, однако норвежец отказался защищать шахматную корону, сославшись на усталость.