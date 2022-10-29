Непомнящий вышел вперёд в полуфинальном матче с Карлсеном, выиграв третью партию

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий выиграл третью партию у норвежца Магнуса Карлсена в полуфинальном матче чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходит в Рейкьявике (Исландия).

В концовке первой партии российский шахматист имел все шансы спасти ничью, но Ян в самый решающий момент не увидел путь к спасению. Ян признал поражение после 67 ходов. Во второй партии Магнус Карлсен сдался после ряда ошибок, из-за которых к концу партии Непомнящий имел большое преимущество. Третья партия прошла в схожем темпе: Магнус совершил ряд ошибок, после чего его король долго «блуждал» в центре доски. По итогу норвежский гроссмейстер принял решение сдаться.

Если Непомнящий выиграет или сыграет вничью в четвёртой партии, то выйдет в финал. Если же проиграет, то финалист определится на тай-брейке.