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Ян Непомнящий обыграл Магнуса Карлсена и вышел в финал чемпионата мира по шахматам Фишера

Ян Непомнящий обыграл Магнуса Карлсена и вышел в финал чемпионата мира по шахматам Фишера
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий обыграл норвежца Магнуса Карлсена и вышел в финал чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходит в Рейкьявике (Исландия).

Ян Непомнящий обыграл Карлсена в четырёх партиях, выиграв три из них. В концовке первой партии российский шахматист имел все шансы спасти ничью, но Ян в самый решающий момент не увидел путь к спасению. Ян признал поражение после 67 ходов. Остальные партии, в которых Карлсен после ряда ошибок вынужден был сдаться, были за российским гроссмейстером.

Напомним, Непомнящий и Карлсен играли за титул в классических шахматах в конце 2021 года, и именно они должны были снова встретиться весной 2023-го, однако норвежец отказался защищать шахматную корону, сославшись на усталость.

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