«Сами себя ударили по рукам». Батыршина — о действиях Латвии в отношении Полстяной

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина выразила удивление действиями спортивных властей Латвии в отношении Елизаветы Полстяной.

«Было ожидаемо, что ей не позволят защищать честь Латвии на международных соревнованиях, если она не откажется от гражданства РФ. Но она этого делать не стала. Все родственники и друзья у Елизаветы живут здесь. Ужасно обидно, ведь она приносила стране медали, в том числе ей удалось достойно выступить на чемпионате Европы — 2022, где она едва не взяла бронзу в обруче. Для местной сборной это невероятное достижение. И вот так с ней обошлись. Фактически сами себя ударили по рукам. А ведь Полстяная вполне могла выступить на Олимпийских играх и попасть там в десятку сильнейших многоборья.

Представляю, насколько сложно сейчас приходится Елизавете. Тем более в отсутствие россиянок и белорусок девушки её уровня получили возможность побороться за медали крупных турниров, на которые раньше не могли и рассчитывать. Уходить в такой момент обидно вдвойне. Мне очень жаль Полстяную. Не знакома с ней лично, но следила за её выступлениями и могу сказать, что она очень хорошая, качественная гимнастка», — приводит слова Батыршиной RT.