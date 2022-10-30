«Сами себя ударили по рукам». Батыршина — о действиях Латвии в отношении Полстяной

Серебряный призёр Олимпийских игр, многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина выразила удивление действиями спортивных властей Латвии в отношении Елизаветы Полстяной.
«Было ожидаемо, что ей не позволят защищать честь Латвии на международных соревнованиях, если она не откажется от гражданства РФ. Но она этого делать не стала. Все родственники и друзья у Елизаветы живут здесь. Ужасно обидно, ведь она приносила стране медали, в том числе ей удалось достойно выступить на чемпионате Европы — 2022, где она едва не взяла бронзу в обруче. Для местной сборной это невероятное достижение. И вот так с ней обошлись. Фактически сами себя ударили по рукам. А ведь Полстяная вполне могла выступить на Олимпийских играх и попасть там в десятку сильнейших многоборья.
Представляю, насколько сложно сейчас приходится Елизавете. Тем более в отсутствие россиянок и белорусок девушки её уровня получили возможность побороться за медали крупных турниров, на которые раньше не могли и рассчитывать. Уходить в такой момент обидно вдвойне. Мне очень жаль Полстяную. Не знакома с ней лично, но следила за её выступлениями и могу сказать, что она очень хорошая, качественная гимнастка», — приводит слова Батыршиной RT.
- 30 октября 2022
-
00:35
-
00:04
- 29 октября 2022
-
23:05
-
22:40
-
21:48
-
21:30
-
20:43
-
20:41
-
20:21
-
15:34
-
15:17
-
14:17
-
13:52
-
11:53
-
11:46
-
00:31
- 28 октября 2022
-
22:48
-
20:31
-
14:53
-
14:17
-
13:51
-
13:40
-
13:37
-
12:35
-
12:19
-
08:38
- 27 октября 2022
-
23:55
-
23:20
-
21:15
-
17:22
-
17:00
-
16:16
-
15:15
-
15:07
-
15:01