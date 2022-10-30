Самая красивая волейболистка мира подарила сестре-близнецу автомобиль. Фото

Либеро клуба «Осаско» Кейла Алвес, которая в 2021 году была признана бразильскими журналами самой красивой волейболисткой в мире, подарила сестре-близняшке автомобиль Toyota Hilux SW4. Средняя стоимость модели составляет $ 75 тыс.
«Я приготовила сюрприз для Кейт, приобрела ей маленький подарок, не знаю, понравится ей или нет? Нравится? Я в таком восторге, хочется плакать. Люди, фавела победила! Я купила машину сестре, это автомобиль её мечты», — написала Алвес в своих социальных сетях.
Также волейболистка сделала совместное фото с сестрой и автомобилем, который украсили красным бантом. Сёстры позировали на фото в купальниках.
Фото: из личного архива Кейлы Алвес
Напомним, в середине октября у Алвес диагностировали разрыв крестообразной связки колена.
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