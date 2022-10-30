Непомнящий уступил Накамуре в первой партии финала чемпионата мира по шахматам Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий потерпел поражение в первой партии финала чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходит в Рейкьявике (Исландия). Россиянин уступил американцу Хикару Накамуре. Непомнящий играл белыми фигурами.



Ранее россиянин вышел в финал турнира, обыграв норвежца Магнуса Карлсена. Причём в полуфинале российский гроссмейстер также стартовал с поражения, а затем одержал три победы подряд.



Что касается Накамуры, то он в полуфинале обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова.

Ранее Непомнящий стал победителем турнира претендентов по классическим шахматам. Он должен был сыграть за всемирную шахматную корону с Карлсеном, но норвежец отказался от защиты титула.