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Непомнящий и Накамура сыграли вничью во второй партии финала ЧМ по шахматам Фишера

Непомнящий и Накамура сыграли вничью во второй партии финала ЧМ по шахматам Фишера
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В Рейкьявике (Исландия) завершилась вторая партия финала чемпионата мира по шахматам Фишера. Россиянин Ян Непомнящий и американец Хикару Накамура сыграли вничью.

После двух партий Накамура ведёт в счёте 1,5:0,5. Ранее американский шахматист выиграл первую партию.

После получасового перерыва соперники продолжат борьбу.

Ранее россиянин вышел в финал турнира, обыграв норвежца Магнуса Карлсена. Причём в полуфинале российский гроссмейстер также стартовал с поражения, а затем одержал три победы подряд.

Что касается Накамуры, то он в полуфинале обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова.

Ранее Непомнящий стал победителем турнира претендентов по классическим шахматам. Он должен был сыграть за всемирную шахматную корону с Карлсеном, но норвежец отказался от защиты титула.

Ян Непомнящий в шаге от титула чемпиона мира! Финал ЧМ-2022 по шахматам Фишера. LIVE Ян Непомнящий в шаге от титула чемпиона мира! Финал ЧМ-2022 по шахматам Фишера. LIVE
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