Непомнящий и Накамура сыграли вничью во второй партии финала ЧМ по шахматам Фишера

В Рейкьявике (Исландия) завершилась вторая партия финала чемпионата мира по шахматам Фишера. Россиянин Ян Непомнящий и американец Хикару Накамура сыграли вничью.



После двух партий Накамура ведёт в счёте 1,5:0,5. Ранее американский шахматист выиграл первую партию.

После получасового перерыва соперники продолжат борьбу.

Ранее россиянин вышел в финал турнира, обыграв норвежца Магнуса Карлсена. Причём в полуфинале российский гроссмейстер также стартовал с поражения, а затем одержал три победы подряд.



Что касается Накамуры, то он в полуфинале обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова.



Ранее Непомнящий стал победителем турнира претендентов по классическим шахматам. Он должен был сыграть за всемирную шахматную корону с Карлсеном, но норвежец отказался от защиты титула.