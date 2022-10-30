Непомнящий одержал победу над Накамурой в третьей партии финала ЧМ по шахматам Фишера

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над американцем Хикару Накамурой в третьей партии финала чемпионата мира по шахматам Фишера. Благодаря этому результату счёт в матче сравнялся — 1,5:1,5.



Ранее первую партию выиграл Накамура, а во второй была зафиксирована ничья. Если теперь в четвёртой партии соперники не выявят победителя, то будет сыгран армагеддон.



Ранее россиянин вышел в финал турнира, обыграв норвежца Магнуса Карлсена. При этом в полуфинале российский гроссмейстер также стартовал с поражения, а затем одержал три победы подряд.



Что касается Накамуры, то он в полуфинале обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова.



Ранее Непомнящий стал победителем турнира претендентов по классическим шахматам. Он должен был сыграть за всемирную шахматную корону с Карлсеном, но норвежец отказался от защиты титула.