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Непомнящий одержал победу над Накамурой в третьей партии финала ЧМ по шахматам Фишера

Непомнящий одержал победу над Накамурой в третьей партии финала ЧМ по шахматам Фишера
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал победу над американцем Хикару Накамурой в третьей партии финала чемпионата мира по шахматам Фишера. Благодаря этому результату счёт в матче сравнялся — 1,5:1,5.

Ранее первую партию выиграл Накамура, а во второй была зафиксирована ничья. Если теперь в четвёртой партии соперники не выявят победителя, то будет сыгран армагеддон.

Ранее россиянин вышел в финал турнира, обыграв норвежца Магнуса Карлсена. При этом в полуфинале российский гроссмейстер также стартовал с поражения, а затем одержал три победы подряд.

Что касается Накамуры, то он в полуфинале обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова.

Ранее Непомнящий стал победителем турнира претендентов по классическим шахматам. Он должен был сыграть за всемирную шахматную корону с Карлсеном, но норвежец отказался от защиты титула.

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