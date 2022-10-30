Непомнящий и Накамура сыграли вничью в 4-й партии финала ЧМ, всё решится в армагеддоне

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий и американец Хикару Накамура сыграли вничью в четвёртой партии финала чемпионата мира по шахматам Фишера. Таким образом, счёт стал 2,5:2,5. Теперь судьба чемпионского титула будет решаться в армагеддоне.

Ранее первую партию выиграл Накамура, а во второй была зафиксирована ничья. Далее победу одержал Непомнящий.

Россиянин вышел в финал турнира, обыграв норвежца Магнуса Карлсена. При этом в полуфинале российский гроссмейстер также стартовал с поражения, а затем одержал три победы подряд.



Что касается Накамуры, то он в полуфинале обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова.



Ранее Непомнящий стал победителем турнира претендентов по классическим шахматам. Он должен был сыграть за всемирную шахматную корону с Карлсеном, но норвежец отказался от защиты титула.