Карлсен занял третье место на чемпионате мира по шахматам Фишера

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по шахматам Фишера в Рейкьявике (Исландия). В матче за третье место Карлсен обыграл узбекистанца Нодирбека Абдусаттарова со счётом 3:1.



В финале встречаются россиянин Ян Непомнящий и американец Хикару Накамура. В их поединке счёт ничейный, судьба чемпионского титула решается в армагеддоне.

Ранее первую партию выиграл Накамура, а во второй была зафиксирована ничья. Далее победу одержал Непомнящий.



Россиянин вышел в финал турнира, обыграв норвежца Магнуса Карлсена. При этом в полуфинале российский гроссмейстер также стартовал с поражения, а затем одержал три победы подряд.



Что касается Накамуры, то он в полуфинале обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова.



Ранее Непомнящий стал победителем турнира претендентов по классическим шахматам. Он должен был сыграть за всемирную шахматную корону с Карлсеном, но норвежец отказался от защиты титула.