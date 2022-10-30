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Карлсен занял третье место на чемпионате мира по шахматам Фишера

Карлсен занял третье место на чемпионате мира по шахматам Фишера
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по шахматам Фишера в Рейкьявике (Исландия). В матче за третье место Карлсен обыграл узбекистанца Нодирбека Абдусаттарова со счётом 3:1.

В финале встречаются россиянин Ян Непомнящий и американец Хикару Накамура. В их поединке счёт ничейный, судьба чемпионского титула решается в армагеддоне.

Ранее первую партию выиграл Накамура, а во второй была зафиксирована ничья. Далее победу одержал Непомнящий.

Россиянин вышел в финал турнира, обыграв норвежца Магнуса Карлсена. При этом в полуфинале российский гроссмейстер также стартовал с поражения, а затем одержал три победы подряд.

Что касается Накамуры, то он в полуфинале обыграл представителя Узбекистана Нодирбека Абдусатторова.

Ранее Непомнящий стал победителем турнира претендентов по классическим шахматам. Он должен был сыграть за всемирную шахматную корону с Карлсеном, но норвежец отказался от защиты титула.

Непомнящий был в шаге от титула чемпиона мира. Но россиянин проиграл армагеддон Непомнящий был в шаге от титула чемпиона мира. Но россиянин проиграл армагеддон
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