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Непомнящий уступил Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера

Непомнящий уступил Накамуре в финале чемпионата мира по шахматам Фишера
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий не сумел одержать победу в финале чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходил в Рейкьявике (Исландия). Россиянин в финале уступил американцу Хикару Накамуре. Судьба чемпионского титула решилась в армагеддоне, который выиграл Накамура.

Счёт в матче составил 2,5:2,5. В армагеддоне победу белыми фигурами одержал Накамура.

Ранее первую партию выиграл Накамура, а во второй была зафиксирована ничья. Далее победу одержал Непомнящий. В заключительной партии соперники сыграли вничью.

Третье место на турнире занял норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен. Он в матче за третье место переиграл узбекистанца Нодирбека Абдусаттарова со счётом 3:1. Отметим, что Непомнящий в полуфинале обыграл Карлсена.

Непомнящий был в шаге от титула чемпиона мира. Но россиянин проиграл армагеддон Непомнящий был в шаге от титула чемпиона мира. Но россиянин проиграл армагеддон
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