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Ян Непомнящий прокомментировал поражение от Хикару Накамуры в финале ЧМ по шахматам Фишера

Ян Непомнящий прокомментировал поражение от Хикару Накамуры в финале ЧМ по шахматам Фишера
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал поражение в финале чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходил в Рейкьявике (Исландия). В решающем матче соперником Непомнящего был американец Хикару Накамура. Он одержал победу в армагеддоне.

«Вряд ли можно найти логику в армагеддоне. Хотя и в этом есть своя логика.

Надеюсь, в будущем будут проводить больше турниров по шахматам Фишера. Поздравляю Хикару!» — написал Непомнящий на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Напомним, первую партию выиграл Накамура, а во второй была зафиксирована ничья. Далее победу одержал Непомнящий. В заключительной партии соперники сыграли вничью. В армагеддоне победу белыми фигурами одержал Накамура.

Непомнящий был в шаге от титула чемпиона мира. Но россиянин проиграл армагеддон Непомнящий был в шаге от титула чемпиона мира. Но россиянин проиграл армагеддон
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