Хикару Накамура рассказал, о чём думал перед победным финалом ЧМ с Яном Непомнящим

Американский гроссмейстер Хикару Накамура прокомментировал победу в финале чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходил в Рейкьявике (Исландия). В решающем матче соперником Накамуры был россиянин Ян Непомнящий. Он потерпел поражение в армагеддоне.
«Хотелось бы, чтобы всё прошло более гладко… Но я рад, что победил.
Предыдущей ночью я немного думал о 1972-м (о матче на первенство мира в Рейкьявике с участием Бобби Фишера и Бориса Спасского. — Прим. «Чемпионата»). Тут есть некоторая ирония. По-моему, у богов есть чувство юмора», — приводит слова Накамуры пресс-служба ФИДЕ.
Напомним, первую партию выиграл Накамура, а во второй была зафиксирована ничья. Далее победу одержал Непомнящий. В заключительной партии соперники сыграли вничью. В армагеддоне победу белыми фигурами одержал Накамура.
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