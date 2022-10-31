Опубликованы призовые Яна Непомнящего, Карлсена и других участников ЧМ по шахматам Фишера
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Стало известно, сколько заработали участники чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходил в Рейкьявике (Исландия). Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, проигравший в финале, заработал $ 85 тыс., сообщает Chess24. Действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен, проигравший Непомнящему в финале, — $ 55 тыс.
Американский гроссмейстер Хикару Накамура, выигравший турнир, заработал $ 150 тыс.
Призовые участников ЧМ-2022 по шахматам Фишера
1. Хикару Накамура — $ 150 тыс.
2. Ян Непомнящий — $ 85 тыс.
3. Магнус Карлсен — $ 55 тыс.
4. Нодирбек Абдусатторов — $ 40 тыс.
5. Владимир Федосеев — $ 25 тыс.
6. Уэсли Со — $ 20 тыс.
7. Маттиас Блюбаум — $ 15 тыс.
8. Хьйёрвар Стейн Гретарссон — $ 10 тыс.
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