Опубликованы призовые Яна Непомнящего, Карлсена и других участников ЧМ по шахматам Фишера

Стало известно, сколько заработали участники чемпионата мира по шахматам Фишера, который проходил в Рейкьявике (Исландия). Российский гроссмейстер Ян Непомнящий, проигравший в финале, заработал $ 85 тыс., сообщает Chess24. Действующий чемпион мира по классическим шахматам Магнус Карлсен, проигравший Непомнящему в финале, — $ 55 тыс.

Американский гроссмейстер Хикару Накамура, выигравший турнир, заработал $ 150 тыс.

Призовые участников ЧМ-2022 по шахматам Фишера

1. Хикару Накамура — $ 150 тыс.

2. Ян Непомнящий — $ 85 тыс.

3. Магнус Карлсен — $ 55 тыс.

4. Нодирбек Абдусатторов — $ 40 тыс.

5. Владимир Федосеев — $ 25 тыс.

6. Уэсли Со — $ 20 тыс.

7. Маттиас Блюбаум — $ 15 тыс.

8. Хьйёрвар Стейн Гретарссон — $ 10 тыс.