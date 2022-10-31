В сборной России оценили ролик МОК, проигнорировавшего успехи СССР и России в гимнастике

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила ретроспективный ролик об эволюции женской спортивной гимнастики от Международного олимпийского комитета (МОК), который вызвал большой резонанс. В видео включены фрагменты из выступлений сильнейших спортсменок разных лет. Однако создателями полностью проигнорированы гимнастки из СССР и России, а также темнокожие спортсменки, в том числе четырёхкратная олимпийская чемпионка американка Симона Байлз. Это вызвало возмущение пользователей.

«Я возмущена тем, что выложил МОК на своём ресурсе. Все советские и российские гимнастки были выброшены в небытие, а из иностранок почему-то пострадала только американка Симона Байлз.

Я считаю, что налицо полная дискриминация нашей отечественной гимнастики. Они даже Ларису Латынину вычеркнули, не говоря уже об Ольге Корбут, Наталье Кучинской, Полине Астаховой, Людмиле Турищевой, Нелли Ким, которые являлись признанными лидерами мировой женской гимнастики», — цитирует Родионенко ТАСС.