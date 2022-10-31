Впервые в истории израильтянин выступил в Саудовской Аравии

Израильский триатлонист Шахар Сагив принял участие в соревнованиях по триатлону в Неоме (Саудовская Аравия). Это первый случай в истории, когда спортсмен из Израиля выступил в Саудовской Аравии. Об этом сообщает издание Times of Israel, ссылаясь на Олимпийский комитет Израиля.
«В прошлом году мы уже видели, как многие арабские государства смирились с тем фактом, что проведение международного турнира означает приём у себя израильтян. Это растущая тенденция и истинная сила, которая может помочь в деле нормализации отношений между нациями и особенно между людьми», — сказала Яэль Арад, глава Олимпийского комитета Израиля. По её словам, это стало «существенным прорывом».
Отметим, что 28-летний Шахар Сагив не добрался до финиша. На Олимпиаде-2020 в Токио он занял 20-е место в триатлоне.
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