Сергей Бойцов совершил самый сложный в своей карьере прыжок с парашютом

Рекордсмен Книги рекордов России, мастер спорта по бодибилдингу и блогер Сергей Бойцов совершил один из самых сложных прыжков с парашютом, установив свой личный рекорд. Прыжок состоялся при поддержке команды видеоплатформы YAPPY.
Бойцов с высоты 2,4 тысячи метров приземлился на крышу YAPPY Truck — это ограниченная поверхность, которая к тому же расположена на высоте около трёх метров от земли.
Для прыжка спортсмен выбрал парашютную систему «Фокус».
Этот прыжок был сложным для спортсмена технически, физически и психологически. Время на подготовку, включавшую в себя теоретическую и практическую части, было ограничено. На тренировочные прыжки Бойцов выделил всего два дня.
Также Сергей вместе с командой проработали сценарии приземления с учётом возможных переменных: силы и направления ветра, изменения температуры поверхности трака (если крыша прогреется, то тёплый воздух вытолкнет парашютиста вверх и замедлит посадку) и других факторов.
«Хорошее настроение, сосредоточенность и внимание к деталям во время подготовки — основные элементы успешно выполненного трюка. В этот день они были со мной», – поделился спортсмен.
Отметим, что для реализации трюка были задействованы два вертолёта Robinson и самолёт AH-28, а также несколько квадрокоптеров.
Бойцов получил звание мастера спорта России по бодибилдингу в 18 лет. В данный момент занятия в зале он совмещает с ведением блогов и экстримом. Сергей — абсолютный победитель в номинации Men's Physique, призёр Кубка России по бодибилдингу. На счету Сергея уже более 500 прыжков с парашютом разной сложности.
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