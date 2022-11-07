Сергей Бойцов совершил самый сложный в своей карьере прыжок с парашютом

Рекордсмен Книги рекордов России, мастер спорта по бодибилдингу и блогер Сергей Бойцов совершил один из самых сложных прыжков с парашютом, установив свой личный рекорд. Прыжок состоялся при поддержке команды видеоплатформы YAPPY.



Бойцов с высоты 2,4 тысячи метров приземлился на крышу YAPPY Truck — это ограниченная поверхность, которая к тому же расположена на высоте около трёх метров от земли.



Для прыжка спортсмен выбрал парашютную систему «Фокус».

Этот прыжок был сложным для спортсмена технически, физически и психологически. Время на подготовку, включавшую в себя теоретическую и практическую части, было ограничено. На тренировочные прыжки Бойцов выделил всего два дня.



Также Сергей вместе с командой проработали сценарии приземления с учётом возможных переменных: силы и направления ветра, изменения температуры поверхности трака (если крыша прогреется, то тёплый воздух вытолкнет парашютиста вверх и замедлит посадку) и других факторов.



«Хорошее настроение, сосредоточенность и внимание к деталям во время подготовки — основные элементы успешно выполненного трюка. В этот день они были со мной», – поделился спортсмен.



Отметим, что для реализации трюка были задействованы два вертолёта Robinson и самолёт AH-28, а также несколько квадрокоптеров.



Бойцов получил звание мастера спорта России по бодибилдингу в 18 лет. В данный момент занятия в зале он совмещает с ведением блогов и экстримом. Сергей — абсолютный победитель в номинации Men's Physique, призёр Кубка России по бодибилдингу. На счету Сергея уже более 500 прыжков с парашютом разной сложности.

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