Аркадий Дворкович заявил, что состояние Анатолия Карпова стабильное

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал состояние 12-го чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.



«По моей информации, состояние Карпова стабильное», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Ранее стало известно, что Анатолия Карпова госпитализировали в Москве. 29 октября, в субботу, шахматиста нашли без сознания у здания Государственной Думы. Врачи диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму и перелом левой бедренной кости, а также сильное алкогольное опьянение.

Напомним, 71-летний Анатолий Карпов носил звание чемпиона мира по шахматам с 1975 по 1985 год. В 1985 году он уступил титул Гарри Каспарову (признан в РФ иноагентом).