Жена Карпова — о госпитализации мужа: придуманные новости. Он дома, и с ним всё хорошо
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Наталья Буланова, жена 12-го чемпионата мира по шахматам Анатолия Карпова, опровергла происшествие с участием мужа.
«Это придуманные новости, не знаю, откуда они взялись. Все сейчас звонят. Я просто поражаюсь! Ни нападения, ничего такого не было, полная ерунда. Он дома, и с ним всё хорошо. Это вообще частная ситуация, человек находится дома. Мало ли что может быть. Всё нормально, всех нужно успокоить», – цитирует Буланову РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что Карпов был найден без сознания у здания Госдумы в субботу 29 октября, после чего он был доставлен в реанимацию, где медики диагностировали у гроссмейстера закрытую черепно-мозговую травму, перелом левой бедренной кости и сильное алкогольное опьянение.
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