СМИ: чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова подключили к аппарату ИВЛ
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12-й чемпион мира по шахматам, ныне депутат Госдумы Анатолий Карпов подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, у Карпова диагностировали отёк мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Кроме того, его состояние также осложняется хроническими заболеваниями.
Ранее сообщалось, что Карпов был найден без сознания у здания Госдумы в субботу 29 октября, после чего он был доставлен в реанимацию.
Отметим, что в пресс-службе фракции партии «Единая Россия» заявили, что «полученная Карповым травма носит бытовой характер».
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