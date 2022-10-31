СМИ: чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова подключили к аппарату ИВЛ

12-й чемпион мира по шахматам, ныне депутат Госдумы Анатолий Карпов подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), сообщают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, у Карпова диагностировали отёк мозга, переломы правой теменной и правой височной костей, множественные гематомы головы и травматическое субарахноидальное кровоизлияние. Кроме того, его состояние также осложняется хроническими заболеваниями.

Ранее сообщалось, что Карпов был найден без сознания у здания Госдумы в субботу 29 октября, после чего он был доставлен в реанимацию.

Отметим, что в пресс-службе фракции партии «Единая Россия» заявили, что «полученная Карповым травма носит бытовой характер».