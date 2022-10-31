Магнус Карлсен допустил, что примет участие в следующем турнире претендентов
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16-й чемпион мира по шахматам, действующий обладатель мировой короны норвежец Магнус Карлсен высказался о возможности своего участия в следующем турнире претендентов.
Ранее Карлсен завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира – 2022 по шахматам Фишера в Рейкьявике (Исландия). В матче за третье место Карлсен обыграл узбекистанца Нодирбека Абдусатторова со счётом 3:1.
«Не исключаю возможности возвращения. Особенно если будут изменения в формате чемпионата мира. Я считаю, что в шахматах Фишера должно быть больше времени на размышления, потому что они более сложные, но не мне выдвигать такие предложения. При этом я бы сократил время на размышления в классических шахматах», — приводит слова Карлсена NRK.
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